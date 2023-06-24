Полузащитник «Ахмата» Трошечкин станет игроком «Пари НН»

Опорный полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин находится в шаге от перехода «Пари НН».

По информации «Чемпионата», о сделке по трансферу 27-летнего хавбека в нижегородский клуб будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Трошечкин выступал за «Ахмат» с февраля 2022 года. Всего за грозненскую команду он провел 35 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ростова», «Факела», «Тосно», курского «Авангарда» и «Химок».