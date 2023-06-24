В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО

Пресс-служба Московской федерации футбола объявила о том, что все футбольные матчи в столице России были отменены из-за введения режима контртеррористической операции.

По информации источника, в городе под эгидой федерации отменены все соревнования до особого распоряжения.

Напомним, что во всех мужских профессиональных лигах России сезон-2022/23 был завершен в первой половине июня. При этом новый сезон стартует 15 июля матчем Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом».

В данный момент продолжается сезон в национальных первенствах России среди женщин.