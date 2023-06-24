РПЛ выпустила заявление в связи с ситуацией в России

РПЛ в своём официальном Telegram-канале сделала заявление по происходящему на территории России.

«Российская Премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

Сейчас администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», - гласит заявление РПЛ.

Напомним, ранее на территории Москвы, а также Московкой и Воронежской областей был введен режим КТО в связи с ситуацией вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».