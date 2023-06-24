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РПЛ выпустила заявление в связи с ситуацией в России

На территории регионов был введен режим КТО.
РПЛ выпустила заявление в связи с ситуацией в России
24 июня 2023 12:46
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

РПЛ в своём официальном Telegram-канале сделала заявление по происходящему на территории России.

«Российская Премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

Сейчас администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», - гласит заявление РПЛ.

Напомним, ранее на территории Москвы, а также Московкой и Воронежской областей был введен режим КТО в связи с ситуацией вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».

источник: РПЛ
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