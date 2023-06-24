В «Бешикташе» заявили об отсутствии интереса к игроку ЦСКА Зайнутдинову

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби опроверг появившиеся слухи о том, что клуб планирует приобрести полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 25-летнего футболиста одобрил главный тренер стамбульцев Шенол Гюнеш.

– «Бешикташ» заинтересован в Зайнутдинове? Нет, это не так, – приводит слова Чеби «Чемпионат».

Напомним, что Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за армейский клуб он провел 78 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.