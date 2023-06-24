Карпин заявил, что тренировочные сборы «Ростова» проходят в штатном режиме

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу работы команды в условиях введения режима контртеррористической операции в ряде регионов России.

Ранее клуб сделал официальное заявление, обратившись к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой избежать насильственного решения конфликта с вооружёнными силами России.

– Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе, – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в Ростове-на-Дону были отменены все массовые мероприятия в связи с политической обстановкой в городе.