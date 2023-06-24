Президент «Ростова» обратился к населению в связи с военным мятежом ЧВК «Вагнер»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к жителям города и области с призывом сохранять спокойствие и сплотиться вокруг президента России.

«В наше время важно помнить, что мы все — один народ. Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом! Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем — о наших детях и внуках», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой футбольного клуба.

В своем обращении Арутюнянц призвал ростовчан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий.

Ранее в Ростове-на-Дону были отменены все массовые мероприятия. В настоящий момент в городе находятся подразделения ЧВК «Вагнер»..