Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал лучшего по его мнению голкипера в минувшем сезоне российской Премьер-лиги.

«Лантратов – лучший вратарь сезона для меня. Очень стабильно провёл сезон. Да и вообще он уже два или три года так играет. Мне кажется, болельщики «Локомотива» должны оценить его вклад в то, что после зимней паузы они поднялись так высоко», – приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Напомним, что Лантратов выступает в составе «Локомотива» с января 2023 года – футболист перешел в стан «железнодорожников» из «Химок».

За московский клуб голкипер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, пропустил 17 голов и четыре раза отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.