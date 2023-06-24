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Агент форварда «Спартака» Бальде сообщил, что его клиент останется в России

Ранее игрока связывали с возможным переходом в Турцию.
24 июня 2023 14:40
автор: Александр Кожевников

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что его клиент намеревается остаться в России.

«Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в «Спартаке», - приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне форвард провел 16 матчей за красно-белых, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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