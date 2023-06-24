Агент форварда «Спартака» Бальде сообщил, что его клиент останется в России

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что его клиент намеревается остаться в России.

«Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в «Спартаке», - приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне форвард провел 16 матчей за красно-белых, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.