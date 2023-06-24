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Экс-футболист «Ювентуса» выразил мнение, что Миранчук должен покинуть чемпионат Италии

Российский футболист выступает в Серии А с сентября 2020 года.
24 июня 2023 14:45
автор: Сергей Иванов

Бывший игрок «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мнением по поводу будущего российского полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

Напомним, что 27-летний хавбек перешел в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года. Прошедший сезон футболист провел в аренде в «Торино» – на его счету четыре гола и шесть результативных передач в 31 матче за туринский клуб.

– Он очень сильный игрок, но в каких-то моментах его характер не подходит местному чемпионату. Возможно, слишком мягкий. А итальянский футбол с этой точки зрения очень сложный. По моим ощущениям, он мог бы играть в Португалии, Германии или даже Англии. Может, ему не хватает боевитости. Но уверен: если он найдет свою команду, своего тренера, то раскроется и будет играть на высоком уровне, – приводит слова Зейтуллаева «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что «Торино» не может договориться с «Аталантой» по сумме выкупа Миранчука. Отмечалось, что в данный момент переговоры между клубами зашли в тупик.

Действующий контракт Миранчука с командой из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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