Режим КТО не повлияет на предсезонные сборы футболистов «Факела»

Режим контртеррористической операции, введенный в Воронежской области, не повлияет на предсезонные сборы «Факела», сообщил спортивный директор команды Кирилл Котов.

«У нас сбор команды начинается 26 июня, как и было запланировано ранее», – приводит слова Котова РИА Новости.

Утром в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции и проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, отменены массовые мероприятия.