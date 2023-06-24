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Режим КТО не повлияет на предсезонные сборы футболистов «Факела»

В клубе отметили, что подготовка к началу сборов идет по плану.
24 июня 2023 14:49
автор: Александр Евграфов

Режим контртеррористической операции, введенный в Воронежской области, не повлияет на предсезонные сборы «Факела», сообщил спортивный директор команды Кирилл Котов.

«У нас сбор команды начинается 26 июня, как и было запланировано ранее», – приводит слова Котова РИА Новости.

Утром в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции и проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, отменены массовые мероприятия.

источник: «РИА Новости»
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