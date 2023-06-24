«Факел» выступил с обращением к болельщикам в связи с политической ситуацией в России

«Факел» выступил с официальным заявлением в связи с политической обстановкой в Воронежской области.

– Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам. В случае появления новой информации возможны корректировки. Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы! – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воронежского клуба.

Напомним, что сегодня, 24 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции и проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Также были отменены массовые мероприятия.