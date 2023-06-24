РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24

Действующий чемпион России «Зенит» начнет новый сезон РПЛ с выездной игры против «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба лиги, опубликовавшая календарь чемпионата.

Серебряный призер минувшего первенства ЦСКА отправится в гости к «Уралу», а обладатель бронзовых медалей «Спартак» примет «Оренбург».

Вернувшийся в РПЛ казанский «Рубин» сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Балтика» отправится в гости к «Сочи». «Динамо» во главе с новым главным тренером Марцелом Личкой примет «Краснодар», а «Ахмат» – «Крылья Советов».

Две южные команды, «Ростов» и «Факел», должны сыграть друг с другом в Ростове-на-Дону. Однако в настоящее время в обоих регионах введен режим КТО и отменены все массовые мероприятия.

Матчи первого тура состоятся 21-23 июля.