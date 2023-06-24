Экс-игрок ЦСКА заявил, что Чалову стоит перейти в «Галатасарай» ради выступлений в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин ответил на вопрос о том, стоит ли форварду армейского клуба Федору Чалову рассмотреть вариант с переходом в «Галатасарай» ради выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что 25-летний нападающий согласился стать игроком стамбульской команды в летнее трансферное окно.

– Ради этого можно. Но, как я понимаю, «Галатасарай» ведет переговоры еще и с Дембеле, так что Чалову надо будет выиграть эту серьезную конкуренцию у потенциального партнера по команде. Но Федор, я уверен, готов к европейскому чемпионату. А турецкая лига собирает сильных иностранцев, – цитирует Машкарина «РБ-Спорт».

Напомним, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. Всего за красно-синих он провел 220 матчей, забил 73 гола и отдал 39 результативных передач. Вместе с командой футболист завоевал Кубок и Суперкубок России.

Действующее соглашение форварда рассчитано до 2024 года.