Агент Кассьерры высказался о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Агента форварда «Зенита» Матео Кассьерры, Никос Петропулос, заверил, что его клиент не планирует менять клубную прописку в настоящий момент.

«Сейчас Матео счастлив в России и не собирается покидать «Зенит». Пока продолжается российский чемпионат, он будет там выступать. Мы все надеемся, что проблемы в России скоро закончатся», — приводит слова Петропулоса Sport24.ru.

Напомним, что Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 за сине-бело-голубых он провел 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с командой Сергея Семака он стал чемпионом России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года.