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Российская премьер-лига определила даты окончания следующего сезона

Зимний перерыв намечен в период с 10 декабря 2023 по 1 марта 2024 года.
24 июня 2023 16:14
автор: Александр Евграфов

Российская премьер-лига начнет новый сезон 21 июля, а завершит его 25 мая 2024 года, сообщается на сайте РПЛ, где представлен календарь на новый сезон.

Календарь составлен совместно с сотрудниками из лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ, которые передали лиге 62 варианта календаря, из которых был выбран оптимальный.

При составлении календаря были выделены четыре «тёплых» и четыре «холодных» региона. В первую категорию попали Краснодар (три тура подряд в декабре-марте), Ростов-на-Дону (два тура подряд в марте), Грозный (три тура подряд в декабре-марте), Сочи (два матча подряд в декабре) и Санкт-Петербург (два тура в декабре-марте – благодаря крыше на «Газпром Арене»). В «холодных» регионах играют «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург» и «Рубин». Все четыре команды проведут на выезде матчи 17-го, 18-го и 19-го туров (два декабрьских и первый мартовский).

Команды уйдут на зимний перерыв 10 декабря и выйдут 1 марта 2024 года.

Расписание будет составлено с учётом жеребьёвки кубковых матчей, также лига должна согласовать временные слоты с основным вещателем.

источник: РПЛ
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