Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города в связи с политической ситуацией в России 

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов выступил с обращением к населению Ростовской области в условиях режима контртеррористической операции.

«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы — один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», — приводит слова 23-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Добавим, что ранее все массовые мероприятия в Ростове-на-Дону были отменены. Согласно информации различных СМИ, в городе расположились отряды ЧВК «Вагнер».