Нападающий Лука Джорджевич продлил контракт с «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что клуб продлил трудовое сотрудничество с форвардом Лукой Джорджевичем.

По информации источника, руководство южан договорилось с 28-летним черногорцем о пролонгации контракта. При этом сроки соглашения пока не разглашаются.

Напомним, что Джорджевич защищает цвета «Сочи» с сентября 2022 года. Всего за «барсов» он провел 17 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере игрок выступал за тульский «Арсенал», «Зенит» и «Локомотив».