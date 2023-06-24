Малком, Клаудиньо и Мантуан не планируют покидать «Зенит» 

Агент футболистов «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Ду Кейроса, Гильерме Миранда рассказал, как повлияет политическая обстановка в России на будущее его клиентов в стане сине-бело-голубых.

«Для них «Зенит» — это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», — приводит слова Миранды «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне в нескольких районах России был введен режим контртеррористической операции в связи с действиями ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным в Ростове.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России пятый раз кряду. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ Малком стал лучшим бомбардиром турнира.