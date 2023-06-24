Бывший тренер «Ростова» Балахнин прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону

Бывший ассистент тренера сборной России по футболу и экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о ситуации в Ростове-на-Дону.

«Я сейчас не в центре, а на даче, она находится в черте города, на окраине Ростова-на-Дону. У нас все тихо и спокойно. Я ездил на заправку, но никакого военного транспорта и вооруженных людей не видел. Паники у жителей точно нет. Все обсуждают происходящее, все люди озабочены, но видно, что они спокойны и не паникуют», - цитирует Балахнина РИА Новости.

В ночь на субботу силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа и подняли вооруженный мятеж. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и ряда других областей России введен режим контртеррористической операции, отменены массовые мероприятия.