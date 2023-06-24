Камоцци выразил поддержку населению России на фоне политической ситуации в стране 

Бывший ассистент владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци прокомментировал политическую ситуацию в России.

«Происходящее сейчас в России — трагедия, настоящая драма. Выражаю свою поддержку мирному населению в этот трудный момент. Надеюсь, эта ситуация разрешится в ближайшее время», — приводит слова Камоции «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу, 24 июня в нескольких регионах России был введен режим контртеррористической операции в связи с действиями ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным в Ростове. В связи с этим на территории страны были отменены массовые мероприятия.