ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Камоцци выразил поддержку населению России на фоне политической ситуации в стране 

Итальянский агент назвал трагедией происходящие события на территории РФ.
24 июня 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Бывший ассистент владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци прокомментировал политическую ситуацию в России.

«Происходящее сейчас в России — трагедия, настоящая драма. Выражаю свою поддержку мирному населению в этот трудный момент. Надеюсь, эта ситуация разрешится в ближайшее время», — приводит слова Камоции «РБ Спорт».

Напомним, что в субботу, 24 июня в нескольких регионах России был введен режим контртеррористической операции в связи с действиями ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным в Ростове. В связи с этим на территории страны были отменены массовые мероприятия.

источник: «РБ-Спорт»
Сигурдссон рассказал о своем этапе карьеры в составе ЦСКА 
Исландец признался, что считал себя лучшим игроком мира после того, как отличился забитыми мячами в ворота «Ромы» и «Реала». 
24.06.2023 17:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Камоцци выразил поддержку населению России на фоне политической ситуации в стране 
Итальянский агент назвал трагедией происходящие события на территории РФ.
24.06.2023 17:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший тренер «Ростова» Балахнин прокомментировал ситуацию в Ростове-на-Дону
По его словам, паники в городе нет, но люди озабочены происходящим.
24.06.2023 17:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Малком, Клаудиньо и Мантуан не планируют покидать «Зенит» 
Малком, Клаудиньо и Мантуан не планируют покидать «Зенит» 
Об этом сообщил агент легионеров питерского клуба. 
24.06.2023 17:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий Лука Джорджевич продлил контракт с «Сочи»
Черногорский футболист выступает за сочинцев с осени прошлого года.
24.06.2023 16:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города в связи с политической ситуацией в России 
Хавбек желто-синих призвал граждан сохранять спокойствие и благоразумность.
24.06.2023 16:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Кассьерры высказался о возможном уходе футболиста из «Зенита»
Представитель колумбийца заверил, что игрок не намерен покидать питерскую команду на фоне политической ситуации в стране.
24.06.2023 16:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российская премьер-лига определила даты окончания следующего сезона
Зимний перерыв намечен в период с 10 декабря 2023 по 1 марта 2024 года.
24.06.2023 16:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-игрок ЦСКА заявил, что Чалову стоит перейти в «Галатасарай» ради выступлений в Лиге чемпионов
В минувшем сезоне российский нападающий помог армейцам завоевать Кубок России.
24.06.2023 16:06
Футбол
автор: Сергей Иванов
РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24
РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24
Матчи первого тура пройдут с 21 по 23 июля.
24.06.2023 16:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.