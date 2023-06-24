Сигурдссон рассказал о своем этапе карьеры в составе ЦСКА 

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, перешедший на правах аренды в «Блэкберн Роверс», поделился воспоминаниями о выступлении за московский клуб.

Отметим, что ранее 24-летний футболист приостановил контракт с красно-синими и подписал арендное соглашение с «бродягами».

«Мне было всего 19 лет, когда я перешел в ЦСКА. Я забивал «Роме» и «Реалу» и думал, что я лучший игрок в мире! Я никогда не забуду, как играл на «Сантьяго Бернабеу» против мадридского «Реала», как забил гол и сделал голевую передачу. Это была мечта», — приводит слова исландского игрока клубная пресс-служба сине-белых.

Напомним, что в июле прошлого года Сигурдссон покинул ЦСКА и перешел на правах аренды в «Норчепинг». В сезоне-2022/2023 за шведский клуб он сыграл 15 матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.