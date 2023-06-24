«Ювентус» нацелился на нападающего «ПСЖ» Икарди

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «бьянконери» рассчитывают подписать 30-летнего игрока в летнее трансферное окно и готовы заплатить парижскому клубу за трансфер девять миллионов евро.

Напомним, что Икарди принадлежит «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он был арендован «Галатасараем». В составе турецкой команды он принял участие в 25 матчах, в которых отличился 23 забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt он оценивается в 19 миллионов евро.