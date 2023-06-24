Мбаппе рассказал, чему научился у Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поздравил бывшего партнера по клубу Лионеля Месси с днем рождения.

«С днём рождения, легенда. Желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два, что мы были вместе в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнера, соперника и человека. Благодарен за все это. Удачи в новых свершениях», — говорится в публикации Мбаппе, которую он разместил в социальной сети.

В субботу Лионелю Месси исполнилось 36 лет. Аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» с 2021 года и покинул парижскую команду в качестве свободного агента, перейдя в американский «Интер Майами».