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Бывший игрок «Рубина» скончался в Брюселле в возрасте 45 лет 

Футболист играл на позиции нападающего и выступал за казанский клуб в 2004 году.
Бывший игрок «Рубина» скончался в Брюселле в возрасте 45 лет 
24 июня 2023 18:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Стало известно о смерти экс-форварда «Рубина» и сборной Бельгии Седрика Русселя. Об этом сообщает Les Sports.

По информации источника, бельгиец умер в возрасте 45 лет из-за сердечного приступа. Сообщается, что он почувствовал себя плохо, находясь в кафе, расположенным в центре города Брюссель. Работникам скорой помощи, которые прибыли в заведение, не удалось реанимировать бывшего футболиста.

Напомним, что Руссель перешел в «Рубин» в 2004 году. Всего за казанцев он отыграл семь матчей и отличился одним забитым мячом. За свою карьеру он также выступал за «Гент», «Генк» и «Вулверхэмптон».

источник:
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Бывший игрок «Рубина» скончался в Брюселле в возрасте 45 лет 
Бывший игрок «Рубина» скончался в Брюселле в возрасте 45 лет 
Футболист играл на позиции нападающего и выступал за казанский клуб в 2004 году.
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