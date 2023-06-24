Бывший игрок «Рубина» скончался в Брюселле в возрасте 45 лет 

Стало известно о смерти экс-форварда «Рубина» и сборной Бельгии Седрика Русселя. Об этом сообщает Les Sports.

По информации источника, бельгиец умер в возрасте 45 лет из-за сердечного приступа. Сообщается, что он почувствовал себя плохо, находясь в кафе, расположенным в центре города Брюссель. Работникам скорой помощи, которые прибыли в заведение, не удалось реанимировать бывшего футболиста.

Напомним, что Руссель перешел в «Рубин» в 2004 году. Всего за казанцев он отыграл семь матчей и отличился одним забитым мячом. За свою карьеру он также выступал за «Гент», «Генк» и «Вулверхэмптон».