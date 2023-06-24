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«Крылья Советов» проведут четыре товарищеских матча во время предсезонных сборов

Самарский клуб начал подготовку к новому сезону.
24 июня 2023 19:24
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Крылья Советов» проведет в рамках предсезонной подготовки четыре товарищеских матча. Кроме того, клуб объявил состав на предсезонные сборы, которые пройдут в Самаре.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов;

Защитники: Гленн Бейл, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Констанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Георгий Зотов;

Полузащитники: Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Дмитрий Иванисеня, Данил Липовой, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;

Нападающие: Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов.

В ходе подготовки 1 июля «Крылья Советов» сыграют на своем поле с саратовским «Соколом», а 14 июля с «Уралом». Две другие игры пройдут в Москве 7 июля против «Нефтехимика» и 11 июля в Казани против «Рубина».

Сезон стартует 21-23 июля. В матче первого тура самарский клуб на выезде сыграет с «Ахматом».

источник: ФК «Крылья Советов»
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