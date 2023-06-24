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Мостовой подвел итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России на предстоящий сезон 

Бывший российский футболист отметил, что группы «Спартака» и «Зенита» разнятся по силе. 
24 июня 2023 19:36
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой высказался о прошедшей жеребьевке группового этапа Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2023/24.

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что красно-белые потом не попадут на «Балтику» и пройдут дальше. С этим форматом можно ожидать все, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в премьер-лиге», — приводит слова 54-летнего эксперта «Спорт-Экспресс».

Добавим, что жеребьевка Кубка России состоялась в субботу, 24 июня. По итогам жребия «Спартак» оказался в одной группе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН». В свою очередь, «Зенит» на этом этапе соревнований встретится с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».

источник: «Спорт-Экспресс»
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