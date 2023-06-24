«Сочи» объявил о переходе бразильского защитника

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что к команде присоединился центральный защитник Марсело Алвес.

По информации источника, 25-летний бразилец пополнил состав южан на правах аренды до конца сезона-2023/24. Игрок будет выступать под номером «33». При этом отмечается, что российский клуб имеет приоритетное право выкупа футболиста.

Напомним, что прошедший сезон Алвес провел в аренде в португальской «Тонделе». Всего за команду он провел 39 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.