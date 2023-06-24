«Рубин» определился с соперниками по предсезонной подготовке

Казанский «Рубин» опубликовал состав игроков на летние учебно-тренировочные сборы, а также определился с соперниками, с которыми сыграет товарищеские матчи, сообщается в Telegram-канале клуба.

В настоящее время на просмотре в казанском клубе находится полузащитник Руслан Оздоев.

Вратари: Юрий Дюпин, Никита Янович, Артем Исмагилов.

Защитники: Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Рустамжон Ашурматов, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Мацей Рыбус, Илья Рожков.

Полузащитники: Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Игорь Коновалов, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Михаил Костюков, Солтмурад Бакаев, Руслан Оздоев, Ленар Фаттахов.

Нападающие: Мераби Уридия, Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович.

В рамках предсезонной подготовки «Рубин» сыграет с «КАМАЗом» (4 июля), «Торпедо» (8 июля) и «Крыльями Советов» (12 июля). Еще один матч пройдет 16 июля, соперник будет объявлен позднее.

В минувшем сезоне «Рубин» стал победителем первой лиги и вернулся в российскую премьер-лигу спустя год после вылета из нее.