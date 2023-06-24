«Манчестер Сити» планирует купить защитника «ПСЖ» Хакими 

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», так как наставник английской команды Хосеп Гвардиола хочет поработать с футболистом. Сообщается, что небесно-голубые ищут замену Кайлу Уолкеру и Жоау Канселу, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно, поэтому согласны заплатить за марокканского игрока требуемую сумму от парижан.

Добавим, что Хакими присоединился к «ПСЖ» в 2021 году и с тех пор провел за команду 80 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.