Гендиректор «Балтики» прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Роcсии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировало результаты состоявшейся сегодня жеребьевки группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Напомним, команда попала в один квартет с чемпионом России – питерским «Зенитом», грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Какой-то глобальной цели перед командой мы не ставим. Но, как бы банально это не звучало, хотим выигрывать в каждом матче и пройти, как можно дальше. С «Крыльями Советов» и «Ахматом» мы 100% можем рассчитывать на очки, как и в матче с «Зенитом». Со всеми будем играть на победу», – приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Балтика» заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и вернулась в РПЛ спустя 25 лет отсутствия в элите.