Орлов сравнил шансы Сперцяна и Захаряна перейти в европейский клуб 

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил возможности полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна продолжить карьеру в Европе.

«Переход Сперцяна в Европу более вероятен, чем история с Захаряном. Там было понятно, что это игра агентов. А Сперцян — парень очень способный. Он здорово играл и за «Краснодар», и за сборную Армении. Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол», — приводит слова Орлова Sport24.ru.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 в составе «Краснодара» Сперцян принял участие в 41 матче, отличился 14 забитыми мячами и 14 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Захарян провел за «Динамо» 37 игр, забил пять голов и отдал десять результативных передач. По версии портала его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.