Голкипер «Рубина» поделился эмоциями после возвращения казанского клуба в Российскую премьер-лигу

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о том, какие эмоции он испытывает после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Отметим, что сегодня, 24 июня, игроки клуба из Татарстана вышли отпуска и прошли медицинский осмотр перед началом летних тренировочных сборов.

– На душе радость и бабочки в животе, когда возвращаешься в РПЛ. Думаешь, что вот теперь нужно больше не допускать такого. Надо максимально качественно провести сезон, – приводит слова Дюпина «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Рубин» занял первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 69 очков в 34 матчах.

Что касается Дюпина, то 35-летний футболист принял участие в 29 встречах казанцев, пропустив 22 гола и 15 раз отстояв «на ноль».