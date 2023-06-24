Агент Вендела назвал условие, при котором футболист вернется в расположение «Зенита»

Футбольный агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, что его клиент не планирует возвращаться в Россию, пока ситуация в стране не стабилизируется.

«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу, 24 июня на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции из-за действий ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне за сине-бело-голубых он сыграл 33 матча, отличился девятью забитыми мячами и пятью ассистами. Вместе с командой Сергея Семака он стал чемпионом России.