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Агент Вендела назвал условие, при котором футболист вернется в расположение «Зенита»

В настоящий момент бразильский хавбек находится на родине.
24 июня 2023 20:52
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Чезаре Барбьери, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, что его клиент не планирует возвращаться в Россию, пока ситуация в стране не стабилизируется.

«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу, 24 июня на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции из-за действий ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне за сине-бело-голубых он сыграл 33 матча, отличился девятью забитыми мячами и пятью ассистами. Вместе с командой Сергея Семака он стал чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
Агент Вендела назвал условие, при котором футболист вернется в расположение «Зенита»
В настоящий момент бразильский хавбек находится на родине.
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