Гризманн может перейти в клуб из Саудовской Аравии 

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, на французского футболиста претендует «Аль-Наср» и представители клуба уже встретились с нападающим «матрасников», чтобы убедить того принять их предложение. Сообщается, что в соглашении 32-летнего игрока с мадридской командой есть опция выкупа в размере 25 миллионов евро.

Напомним, что Гризманн вернулся в «Атлетико» в 2021 году спустя два года выступлений за «Барселону». В сезоне-2022/2023 за команду Диего Симеоне он провел 48 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с мадридцами действует до конца июня 2024 года.