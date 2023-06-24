Тренер «Крыльев Советов» Осинькин назвал фаворита предстоящего розыгрыша Кубка России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Напомним, в соперники самарцам достались питерский «Зенит», калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат».

«Трудно вообще подобрать соперников, которые всегда бы устраивали. Если отталкиваться от «Зенита», то с ними всегда интересно играть. Проверить себя с сильной командой – это всегда полезно. С другой стороны, они сразу становятся фаворитами. Будем идти от матча к матчу», – приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Отметим, что самарский клуб уже играл против «Зенита» на групповом турнире прошлогоднего розыгрыша турнира. Тогда волжане на своем поле обыграли сине-бело-голубых со счетом 2:0 и уступили в выездной встрече – 1:2.