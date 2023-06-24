Нападающий «Вильярреала» Джексон может подписать контракт с «Челси»

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования для перехода в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, стороны завершают обсуждение деталей сделки, которая должна быть завершена в ближайшее время. Трансферная стоимость сенегальского форварда составляет 37 млн евро.

В минувшем сезоне Джексон провел за «Вильярреал» 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и сделал пять результативных передач.