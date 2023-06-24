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Нападающий «Вильярреала» Джексон может подписать контракт с «Челси»

Стороны согласовывают детали контракта.
24 июня 2023 21:18
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования для перехода в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, стороны завершают обсуждение деталей сделки, которая должна быть завершена в ближайшее время. Трансферная стоимость сенегальского форварда составляет 37 млн евро.

В минувшем сезоне Джексон провел за «Вильярреал» 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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