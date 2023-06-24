Бывший игрок сборной России подписал контракт с «Ленинградцем»

Экс-защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев заключил трудовое соглашение с «Ленинградцем». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сообщается, что стороны подписали контракт на один год. В команду Ленинградской области также перешли бывший защитник «Шинника» Андрей Хитяев, хавбеки «Мурома» Сергей Ильин и Максим Левин.

Напомним, что Беляев выступал за «Арсенал» с 2016 года. Всего за тульский клуб он провел 169 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. На его счету есть одна игра за сборную России в 2019 году.