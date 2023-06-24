Упустивший Тюрама «Милан» нашел альтернативу форварду

Итальянский «Милан» определился с альтернативами французскому нападающему Маркусу Тюраму, который решил отказаться от предложения «россонери».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, теперь итальянцы переключили свое внимание на Альваро Морату из мадридского «Атлетико» и Джанлуку Скамакку из лондонского «Вест Хэма».

Добавим, в минувшем сезоне Мората провел 45 матчей за во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал три результативные передачи. Скамакка в 27 встречах забил восемь мячей и один раз ассистировал партнерам.

Напомним, накануне стало известно, что Тюрам, чьи переговоры с «Миланом» находились уже в завершающей стадии, неожиданно выбрал «Интер».