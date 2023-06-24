Тренер «Пари НН» Юран высказался о матче с «Зенитом» в первом туре нового сезона РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался на тему того, что его команде предстоит сыграть против «Зенита» в матче первого тура чемпионата России в предстоящем сезоне.

Отметим, что календарь РПЛ-2023/2024 стал известен в субботу, 24 июня.

«Это великолепно. В прошлом году с «Химками» я тоже начинал сезон с матча против «Зенита». Первая игра и сразу с чемпионом — для болельщиков это будет праздник! Мы будем готовиться, чтобы во всеоружии подойти к старту чемпионата», — приводит слова 54-летнего специалиста пресс‑служба нижегородцев.

Добавим, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. По итогам сезона-2022/2023 команда сохранила прописку в РПЛ, заняв 13-е место в турнирной таблице и оказавшись сильнее «Родины» в рамках стыковых матчей (3:0, 0:2).