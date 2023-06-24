Капитан «Арсенала» объяснил, почему лондонский клуб не стал чемпионом АПЛ в прошедшем сезоне

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от прошедшего сезона чемпионата Англии.

Отметим, что подопечные Микеля Артета заняли второе место в турнирной таблице АПЛ, отстав от победителя национального первенства, «Манчестер Сити», на пять очков.

– Мы боролись с командой, которая постоянно побеждала. В конце, особенно после трех ничьих, мы потеряли темп. Многие вещи могут испортить сезон. Мы были близки, но разочарование нужно использовать для дальнейшего прогресса, – цитирует Эдегора The Daily Mail, ссылающийся на Viaplay.

Добавим, что в сезоне-2022/23 норвежский футболист, являющийся капитаном «Арсенала», принял участие 45 матчах клуба во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.