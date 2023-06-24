«Лион» рассчитывает приобрести форварда «Челси» Пулишича

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич заинтересовал руководство «Лиона». Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, трансфер американца является приоритетом для лионцев в летнее трансферное окно. Сообщается, что «мальчишки» могут заплатить за 24-летнего футболиста «пенсионеров» 20 миллионов евро, а сам форвард не против перебраться в чемпионат Франции.

Ранее стало известно, что на игрока синих также претендуют «Наполи», «Ювентус» и «Милан».

Напомним, что Пулишич перешел в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в июне 2019 года. В сезоне-2022/2023 за лондонскую команду он сыграл 30 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи.