В Германии назвали возможных преемников Флика на посту главного тренера сборной

В Германии назвали возможных преемников Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера сборной.

По информации Bild, ими могут стать экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн или рулевой франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласснер.

Напомним, под руководством Флика Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2022, после чего не может одержать победу уже на протяжении четырех матчей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сентябрьские товарищеские матчи с Японией и Францией станут решающими для Флика.