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«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера полузащитника «Челси» Маунта 

В качестве альтернативы манкунианцы рассматривают футболиста «Брайтона».
24 июня 2023 22:20
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» вышел из переговоров с «Челси» о переходе хавбека Мейсона Маунта. Об этом сообщает The Times.

Как утверждает источник, после трех отклоненных предложений со стороны лондонского клуба «красные дьяволы» обратили внимание на альтернативные варианты. Сообщается, что главным претендентом на переход в команду Эрика тен Хага после 24-летнего игрока «пенсионеров» стал полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо.

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». В сезоне-2022/2023 в составе синих он принял участие в 35 матчах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с лондонцами истекает в конце июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.

источник: The Times
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