Де Брейне не поможет «Манчестер Сити» на старте сезона-2023/2024

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о том, что полузащитник клуба Кевин Де Брейне пропустит начало нового сезона.

Отмечается, что 31-летний бельгиец из-за травмы подколенного сухожилия не примет участие в матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом» (6 августа), а также в игре против «Бернли» (11 августа) в рамках первого тура АПЛ.

По информации источника, в стане «горожан» надеются, что хавбек сможет восстановиться к матчу за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который пройдет 16 августа.

Напомним, что Де Брейне получил повреждение в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). Футболист был заменен в первом тайме.

В сезоне-2022/23 бельгиец принял участие в 49 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 31 результативную передачу.