Коновалов назвал самый интригующий матч группового этапа Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов подвел итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России на предстоящий сезон.

«Интересная получилась группа у «Динамо» и «Спартака». С «Краснодаром» будет активная игра. Причем со стороны обеих команд. По «Динамо» пока что-то сложно сказать, там поменялся тренер. А «Пари НН» придется взламывать, там ведь работает Сергей Юран. Но больше всего интригует встреча «Спартака» с «Динамо». Формат Кубка сложный, но всем нравится. Много матчей», – приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что жеребьевка группового этапа Кубка России-2023/2024 состоялась в субботу, 24 июня. По итогам жребия «Спартак» попал в одну группу к «Динамо», «Пари НН» и «Краснодару». Чемпион России прошедшего сезона – «Зенит» сыграет на этой стадии с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».