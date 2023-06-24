Легендарный российский тренер объяснил, почему рад возвращению Фернандеса в ЦСКА

Известный советский и российский наставник Валерий Непомнящий прокомментировал грядущее возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Рад ли я? Конечно, я рад. Он режимщик и абсолютный профессионал. Для него 31 – это вообще не возраст. Он адаптирован к нашим реалиям и является лучшим фланговым игроком в России», – приводит слова специалиста «Евро-футбол».

Напомним, что о возвращении бразильца с российским паспортом ранее объявил президент армейцев Евгений Гинер.

В составе сборной России Фернандес является четвертьфиналистом ЧМ-2018.