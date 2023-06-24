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Гаттузо продолжит тренерскую деятельность в Саудовской Аравии

Итальянский специалист ведет переговоры с командами аравийского чемпионата. 
24 июня 2023 23:13
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Валенсии» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо планирует продолжить работу в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 45-летний специалист получил несколько предложений от клубов арабской страны. Сообщается, что в данный момент он раздумывает над своим будущем и пока не определился, какую команду готов возглавить.

Напомним, что Гаттузо находится без работы с января текущего года после того, как был отправлен в отставку с поста главного тренера «Валенсии». Ранее он руководил «Миланом» и «Наполи», с которым выиграл Кубок Италии в сезоне-2019/2020.

источник: «Советский спорт»
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