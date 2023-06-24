Форвард «Наполи» Осимхен входит в сферу интересов трех топ-клубов АПЛ

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

По информации источника, в подписании 24-летнего нигерийца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Отмечается, что представители всех трех клубов уже запланировали встречи с агентом футболиста неаполитанцев, чтобы обсудить возможность трансфера летом 2023 года.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Наполи» завоевал чемпионство Серии А. При этом Осимхен стал лучшим бомбардиром национального первенства, отличившись 26 забитыми мячами в 32 матчах.

Действующий контракт форварда с «партенопейцами» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.