Защитник сборной Хорватии Гвардиол согласился стать игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится в шаге от перехода центрального защитника «Лейпцига» Йошки Гвардиола. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно информации источника, горожанам удалось договориться с 21-летним хорватом об условиях личного контракта. В данный момент английский клуб пытается прийти к соглашению по сумме трансфера футболиста. Отмечается, что «быки» хотят заработать на продаже игрока не менее 100 миллионов евро.

Добавим, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 41 матче, забив три гола. Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до лета 2027-го.