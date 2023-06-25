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Матч между сборными Грузии и Бельгии побил исторический рекорд по посещаемости на молодежных Евро

Игра национальных команд состоялась в субботу, 24 июня, в Тбилиси.
25 июня 2023 00:06
автор: Глеб Шевяков

В субботу, 24 июня состоялся матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023, в котором сборная Грузии принимала на своем поле национальную команду Бельгии.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2.

Как утверждает пресс-служба УЕФА, прошедший матч стал самым посещаемым в истории молодежного европейского турнира. Сообщается, что данную игру посетили 41 887 болельщиков.

Добавим, что в данный момент сборная Грузии лидирует в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка после двух проведенных матчей. Бельгийская сборная располагается на второй строчке, имея в своем активе два очка.

источник: UEFA (УЕФА)
Матч между сборными Грузии и Бельгии побил исторический рекорд по посещаемости на молодежных Евро
Игра национальных команд состоялась в субботу, 24 июня, в Тбилиси.
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