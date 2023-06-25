Матч между сборными Грузии и Бельгии побил исторический рекорд по посещаемости на молодежных Евро

В субботу, 24 июня состоялся матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023, в котором сборная Грузии принимала на своем поле национальную команду Бельгии.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2.

Как утверждает пресс-служба УЕФА, прошедший матч стал самым посещаемым в истории молодежного европейского турнира. Сообщается, что данную игру посетили 41 887 болельщиков.

Добавим, что в данный момент сборная Грузии лидирует в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка после двух проведенных матчей. Бельгийская сборная располагается на второй строчке, имея в своем активе два очка.